Münster (ots) -
20 Millionentreffer und zahlreiche Hochgewinne prägen die erste Hälfte des Jahres 2026. Das kann sich sehen lassen! Ein Mega-Millionär toppt alles: Der höchste Gewinn des bisherigen Jahres wurde bei Eurojackpot erzielt. Ein Tipper aus dem Sauerland gewann rund 87,2 Millionen Euro (26. Juni) und markiert damit den Höhepunkt des ersten Halbjahres 2026. Drei Monate zuvor hatte ein Tipper im Rheinland ebenfalls bei Eurojackpot rund 70,7 Millionen Euro abgeräumt (31. März). Über alle Spielaufträge hinweg wurde im laufenden Jahr eine Gesamtgewinnsumme in Höhe von rund 465,8 Millionen Euro ausgezahlt.
Pressekontakt:
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Axel Weber
Tel.: 0251-7006-1341
E-Mail: axel.weber@westlotto.com
Newsroom: www.westlotto.de/newsroom/
Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6308905
20 Millionentreffer und zahlreiche Hochgewinne prägen die erste Hälfte des Jahres 2026. Das kann sich sehen lassen! Ein Mega-Millionär toppt alles: Der höchste Gewinn des bisherigen Jahres wurde bei Eurojackpot erzielt. Ein Tipper aus dem Sauerland gewann rund 87,2 Millionen Euro (26. Juni) und markiert damit den Höhepunkt des ersten Halbjahres 2026. Drei Monate zuvor hatte ein Tipper im Rheinland ebenfalls bei Eurojackpot rund 70,7 Millionen Euro abgeräumt (31. März). Über alle Spielaufträge hinweg wurde im laufenden Jahr eine Gesamtgewinnsumme in Höhe von rund 465,8 Millionen Euro ausgezahlt.
Pressekontakt:
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Axel Weber
Tel.: 0251-7006-1341
E-Mail: axel.weber@westlotto.com
Newsroom: www.westlotto.de/newsroom/
Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6308905
© 2026 news aktuell