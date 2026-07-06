Der Recovery Index wurde im März 2020 aufgelegt, um davon zu profitieren, wenn sich die Weltwirtschaft nach dem Corona-Schock wieder erholt. Dies ist definitiv gelungen. Der Index notiert bereits seit vielen Jahren deutlich über dem Startwert von 100 Punkten. Und zuletzt nahm er wieder Schwung auf, was auch an einer bestimmten Branche liegt. Kurzzusammenfassung- Der Recovery Index profitiert weiterhin von der wirtschaftlichen Erholung, zuletzt insbesondere durch den Luftfahrtsektor.- Eine mögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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