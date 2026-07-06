Mainz (ots) -
Woche 32/26
Samstag, 01.08.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Alexander der Große - Der Superstar der Antike
Deutschland 2018
"Terra X: Superhelden: Beowulf" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 02.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Terra X History
Die Goldmacher - Das Geheimnis der DDR-Sportelite
Deutschland 2026
"Im Osten was Neues - 35 Jahre Deutsche Einheit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 03.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Terra X History
Kriegsverbrechen - Wenn der Staat zum Täter wird
Deutschland 2026
"ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben" entfällt "Die Spur: Finfluencer und das schnelle Geld - Wer wird reich durch Copy Trading?" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 06.08.
Bitte Programmergänzung beachten:
9.45 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
(weiterer Ablauf ab 9.58 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 07.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
14.00 Bedrohter Amazonas - Warum die grüne Lunge stirbt
Brasilien 2025
"planet e.: Wale - geliebt und gejagt" entfällt "planet e.: Blutige Flossen - das stille Sterben der Haie" um 14.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6308936
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