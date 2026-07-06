Weiden (www.fondscheck.de) - Das erste Halbjahr an den weltweiten Finanzmärkten war ein Paradebeispiel für die Vielschichtigkeit moderner Börsen, so die Experten von Robert Beer Investment.Zwischen geopolitischen Schocks, einer unerwartet hartnäckigen Inflation und der unerschütterlichen Euphorie rund um technologische Megatrends hätten Anleger ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Dennoch laute die Kernbotschaft zur Jahresmitte, dass die Bullen trotz massiver Störfeuer vorerst die Oberhand behalten würden. Angetrieben werde diese Entwicklung von einer beispiellosen Investitionswelle und einigen der spektakulärsten Unternehmensereignisse der jüngeren Finanzgeschichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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