Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Fonds (ETFs) haben vielen Sparern den Zugang zu den Kapitalmärkten geebnet, so die Experten von "FONDS professionell".Eine wichtige Rolle dabei würden die in Deutschland verbreiteten Sparpläne spielen. "Dank der ETF-Sparpläne ist ein wichtiger Punkt erreicht worden: Die Zugangsschwelle zu den Kapitalmärkten liegt für Erstanleger sehr niedrig", sage Jakob Tanzmeister, Investmentstratege für Multi-Asset bei J.P. Morgan Asset Management, im Gespräch mit "FONDS professionell". "Einige andere europäische Märkte blicken geradezu neidisch auf die Entwicklung in Deutschland." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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