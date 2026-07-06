Bei der ATTIKON Gruppe gibt es Zuwachs. Ab sofort wird die Gruppe von der Molami Finanzberatung GmbH im Bereich Kreditversicherung und Forderungsmanagement verstärkt. Die ATTIKON Gruppe erweitert ihr Leistungsportfolio durch die Akquisition der Molami Finanzberatung GmbH, wie es in einer offiziellen Unternehmensmitteilung heißt. Das auf Kreditversicherung, Forderungsmanagement und Factoringberatung spezialisierte Unternehmen soll den Ausbau dieses Geschäftsfeldes aktiv vorantreiben. Den vollständigen Artikel lesen ...
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