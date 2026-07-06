Ethereum steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Mitgründer Vitalik Buterin hat Details zu einer mehrjährigen Roadmap veröffentlicht, die er als "Lean Ethereum" bezeichnet. Es ist das ambitionierteste Unterfangen seit der Umstellung auf das Proof-of-Stake-Verfahren im Jahr 2022. Nahezu alle zentralen Protokollschichten sollen in den kommenden drei bis vier Jahren ersetzt werden, ohne den laufenden Betrieb für Anwendungen zu gefährden.Die Prioritäten haben sich verschoben. Ganz oben auf der Agenda ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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