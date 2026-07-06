Die Antworten von KI-Chatbots sind weitaus vorhersehbarer, als man vielleicht erwarten würde. Für Recherchezwecke oder beim Programmieren ist das in Ordnung, aber es ist ein Problem, wenn man auf der Suche nach etwas Neuem ist. Beginnen wir mit einem kleinen Spiel. Öffne den Chatbot deiner Wahl, egal ob Claude, ChatGPT oder Gemini, und gib ein: "Gib mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 10." Du wirst eine 7 erhalten. Immer. Zumindest fast. Gib jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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