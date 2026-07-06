Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen und US-Staatsanleihen sind in der vergan genen Woche leicht angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Insbesondere am kurzen Ende der Renditekurve seien in den vergangenen beiden Wochen die Erwartungen mit Blick auf weitere Leitzinserhöhungen jedoch deutlich geringer geworden. Zwar hätten die EZB-Notenbanker bei der jährlichen Konferenz in Sintra betont, dass sie weiter scharf auf mögliche Zweitrundeneffekte schauten, doch hätten sie sich auch ein wenig beruhigt durch den deutlichen Rückgang der Energiepreise gezeigt. In den Juni-Inflationsdaten habe sich dies dann auch mit einem überraschend moderaten Anstieg der Verbraucherpreise bestätigt. Die Erwartung von nunmehr nur noch einer weiteren Leitzinserhöhung erscheine den Analysten plausibel. Die Analysten würden allerdings davon ausgehen, dass diese bereits im Herbst vorgenommen werde, und nicht erst im Frühjahr, wie es in den Geldmarkt-Futures zurzeit eingepreist werde. (06.07.2026/alc/a/a) ...

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