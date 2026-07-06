Wien (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Zinsmarkt zeigt sich ein leicht taubenhafter Abwärtsdruck auf das kurze Ende der Zinskurve, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die 2-jährige Bund-Rendite habe erste Versuche gemacht, die 2,5%-Marke zu durchbrechen. Eine Zinserhöhung im Juli werde vom Markt nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 30% gepreist und die Zinserhöhung im September nähere sich immer mehr einem 50/50-Pricing an. Am langen Ende habe die Dynamik der 10-jährigen Rendite das Auf und Ab am US-Treasury-Markt widergespiegelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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