Wien (www.fondscheck.de) - Die Patriarch Multi-Manager fusioniert zwei ihrer Dachfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Der offensiv aufgestellte Patriarch Select Chance (ISIN LU0250688XXX/ WKN A0JKXY) gehe am 6. August im Patriarch Select Wachstum (ISIN LU0250687XXX/ WKN A0JKXX) auf, wie der in Frankfurt ansässige Fondsinitiator und Vertriebsspezialist mitteile. Die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF habe die Verschmelzung genehmigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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