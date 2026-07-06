Wien (www.fondscheck.de) - Der Gesundheitsbereich mit den Sparten "Pharma" und "Biotech" zählte viele Jahre lang zu den Top-Performern, wenn man die Aktienwelt durch die Branchen-Brille betrachtet, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser langjährige Höhenflug, der etwa Anfang 2013 begann, habe Anfang 2021 mit einer kräftigen Korrektur geendet. Danach habe sich dieser Markt bis Mitte 2025 - mit beträchtlichen Ausschlägen - seitwärts bewegt, seither gehe es wieder bergauf. Nach einer neuerlichen Seitwärtsbewegung seit Ende 2025 sei es im Juni zu einem neuen Ausbruch über alte historische Höchststände gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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