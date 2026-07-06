Die Gerresheimer-Aktie befindet sich derzeit in einer beeindruckenden Erholungsphase und notiert am Montag bei rund 30 €. Damit hat sich das Papier vom Tief bei knapp 17 € deutlich entfernt. Nach dieser starken Aufwärtsbewegung stellt sich die Frage, ob weiteres Kurspotenzial vorhanden ist oder zunächst eine Konsolidierung bevorsteht. Vertrauen kehrt zurück An der Börse spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle. Genau dieses Vertrauen hatte Gerresheimer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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