Die Aktie von Intuitive Surgical zeigt nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate wieder erste Erholungstendenzen. Neben starken Fundamentaldaten sorgen auch positive Analysteneinschätzungen wieder für Optimismus. Charttechnisch könnte die jüngste Erholung nun den Beginn eines möglichen Turnarounds markieren. Starke Fundamentaldaten treffen auf optimistische Analysten Operativ entwickelt sich Intuitive Surgical weiterhin stark. Im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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