Bitcoin hat die wichtige Unterstützungszone bei 60.000 US$ zuletzt erfolgreich zurückerobert. Das ist zunächst ein positives Signal für die Bullen. Gleichzeitig scheiterte der Kurs zunächst am nächsten wichtigen Widerstandsbereich. Kurzfristig spricht daher einiges für eine kleinere Konsolidierung, bevor der nächste größere Impuls folgen könnte. Bitcoin scheitert zunächst am Widerstand Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild zuletzt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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