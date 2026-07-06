Mainz (ots) -
Woche 28/26
Fr., 10.7.
Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer,
Per Mertesacker und Christian Streich
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Portugal / Spanien - USA / Belgien
Viertelfinale
Übertragung aus Los Angeles/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der
Frauen Deutschland - Niederlande aus Belgrad/Serbien
mit Kommentator Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr
im Livestream
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer,
Per Mertesacker und Christian Streich
23.35 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15)
0.05 aspekte (VPS 23.45)
0.50 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa (VPS 0.45)
1.35 Terra X History (VPS 1.30)
Unsere Fußballhelden
2.20 Terra X (VPS 2.15)
Asien
3.05 Terra X (VPS 3.00)
Faszination Erde - mit Hannah Emde
3.50 Der Alte (VPS 20.15)
4.50- hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
("Terra X: Albrecht Dürer - Superstar" und "heute journal update" entfallen.)
______________________________
zu Fr., 10.7.
Die Serie "SOKO Leipzig" verschiebt sich wie folgt:
Fr., 17.07. 21.15 Tod im Gericht
Fr., 24.07. 21.15 Einsame Wölfe
Fr., 31.07. 21.15 Die Angst fährt mit
Fr., 07.08. 21.15 Besondere Einsatzlage
Fr., 14.08. 21.15 Sag mir, wo du stehst
Fr., 28.08. 21.15 Ungehört
Fr., 04.09. 21.15 Die Königin
Fr., 11.09. 21.15 Schlüssel zur Wahrheit
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6309066
Woche 28/26
Fr., 10.7.
Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer,
Per Mertesacker und Christian Streich
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Portugal / Spanien - USA / Belgien
Viertelfinale
Übertragung aus Los Angeles/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
Volleyball bei sportstudio.de: Nations League der
Frauen Deutschland - Niederlande aus Belgrad/Serbien
mit Kommentator Dirk Berscheidt ab 20.00 Uhr
im Livestream
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer,
Per Mertesacker und Christian Streich
23.35 heute-show extra - Next Stop Köster (VPS 23.15)
0.05 aspekte (VPS 23.45)
0.50 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa (VPS 0.45)
1.35 Terra X History (VPS 1.30)
Unsere Fußballhelden
2.20 Terra X (VPS 2.15)
Asien
3.05 Terra X (VPS 3.00)
Faszination Erde - mit Hannah Emde
3.50 Der Alte (VPS 20.15)
4.50- hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
("Terra X: Albrecht Dürer - Superstar" und "heute journal update" entfallen.)
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zu Fr., 10.7.
Die Serie "SOKO Leipzig" verschiebt sich wie folgt:
Fr., 17.07. 21.15 Tod im Gericht
Fr., 24.07. 21.15 Einsame Wölfe
Fr., 31.07. 21.15 Die Angst fährt mit
Fr., 07.08. 21.15 Besondere Einsatzlage
Fr., 14.08. 21.15 Sag mir, wo du stehst
Fr., 28.08. 21.15 Ungehört
Fr., 04.09. 21.15 Die Königin
Fr., 11.09. 21.15 Schlüssel zur Wahrheit
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6309066
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