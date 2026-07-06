München (ots) -Sommernacht, sinfonische Klänge und Blues-Feeling auf einem der schönsten Plätze Münchens, eingerahmt von Residenz, Feldherrenhalle und Theatinerkirche: Klassik am Odeonsplatz bringt dieses Jahr am 11./12. Juli eine besonders vielfältige Palette an musikalischen Eindrücken. Von Mendelssohn bis Gershwin reicht das Spektrum, das das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die Münchner Philharmoniker zum Klingen bringen. ARD Klassik, BR Klassik, 3sat und Das Erste übertragen.Samstag, 11. Juli: Sir Simon Rattle und das BRSO mit Gerstein und GershwinChefdirigent Sir Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks präsentieren am Samstag, 11. Juli, einen Abend mit Musik von George Gershwin, dem Swing-Großmeister unter den klassischen Komponisten. Mit Titeln wie "Porgy and Bess, "An American in Paris" und dem berühmten "Concerto in F" mangelt es nicht an bekannten Melodien. Klaviersolist Kirill Gerstein hat seinen musikalischen Werdegang als Jazzpianist begonnen. Und das hört man, wenn es darum geht, Gershwins swingende Rhythmen subtil in den klassischen Orchesterkontext zu stellen.ARD Klassik streamt den Gershwin-Abend mit Rattle und dem BRSO am Samstag, 11. Juli, ab 20.00 Uhr live in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/klassik) und im YouTube-Kanal von ARD Klassik (https://www.youtube.com/wdrklassik). Im Radio überträgt BR Klassik zum Start des ARD Radiofestivals live in allen Kulturwellen der ARD. Im TV ist das Konzert im Rahmen des 3satFestspielsommers ab 21.25 Uhr zeitversetzt in 3sat zu sehen. Das Erste sendet am Freitag, 17. Juli, um 23.50 Uhr eine Zusammenfassung, präsentiert von Moderatorin Siham El-Maimouni.Sonntag, 12. Juli: Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker mit Janine JansenAm Sonntag, 12. Juli, zeichnen die Münchner Philharmoniker unter der Leitung ihres neuen Chefdirigenten Lahav Shani musikalische Bilder voller romantischer Leidenschaft, Sehnsucht und Dramatik. Den Auftakt bildet Richard Wagners Ouvertüre zu "Der fliegende Holländer". Im Zentrum des Abends steht die weltweit gefeierte Geigerin Janine Jansen, die mit Max Bruchs Violinkonzert in g-Moll eines der beliebtesten Werke der deutschen Romantik für Violine und Orchester präsentiert. Zum Abschluss entfaltet sich auf der Bühne vor der historischen, renovierungsbedingt eingerüsteten Feldherrnhalle mit Felix Mendelssohn Bartholdys berühmter "Schottischer" Sinfonie ein Naturgemälde voller Dramatik, Melancholie und fröhlicher Festlichkeit.ARD Klassik streamt das Konzert mit den Münchner Philharmonikern ab 20.00 Uhr live in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/klassik) und im YouTube-Kanal von ARD Klassik (https://www.youtube.com/wdrklassik). BR Klassik sendet am Freitag, 17. Juli, um 18.03 Uhr im Rahmen der Festspielzeit einen Mitschnitt im Radio. Im TV ist eine Aufzeichnung am Samstag, 18. Juli, um 20.15 Uhr in 3sat zu sehen.Die Konzertvideos stehen nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/klassik) und im YouTube-Kanal von ARD Klassik (https://www.youtube.com/wdrklassik) zum Abruf zur Verfügung.Pressekontakt:BR-PressestelleAnna ScholderE-Mail: anna.scholder@br.deOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6309060