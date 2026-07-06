© Foto: Lee Jin-man - picture alliance / ASSOCIATED PRESSSK Hynix startet eine milliardenschwere US-Notierung und stößt auf enorme Nachfrage. Der KI-Boom treibt den Chipkonzern auf Rekordkurs.Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat den Startschuss für eine der größten Aktienplatzierungen der vergangenen Jahre gegeben. Das Unternehmen will über die Ausgabe von American Depositary Receipts an der Nasdaq rund 43 Billionen Won beziehungsweise 28,07 Milliarden US-Dollar einsammeln. Bereits zum Auftakt signalisierten mehrere Großinvestoren starkes Interesse. Nach Angaben von SK Hynix wollen Baillie Gifford Overseas sowie von Coatue Management und Situational Awareness Partners verwaltete Fonds zusammen Wertpapiere im Umfang von bis zu 7 …
Enthaltene Werte: US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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