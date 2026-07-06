Technologischer Wandel auch in der Baufinanzierung: Kreditentscheidungen in wenigen Minuten, KI-gestützte Prozesse und automatisierte Abläufe verändern auch die Rolle der Berater. Wie Vermittler von KI und einer neuen Sofortentscheidung profitieren und wie es um die Rolle persönlicher Beratung steht. Interview mit Florian Tenbusch, Geschäftsführer der Prohyp GmbHHerr Tenbusch, am Baufinanzierungsmarkt beschleunigt sich der technologische Wandel massiv. Kreditentscheidungen sind mittlerweile in wenigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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