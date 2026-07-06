Angesichts der sich zuspitzenden Krise in der deutschen Autoindustrie fordert der Betriebsrat des Autozulieferers Bosch einen runden Tisch von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik. Die Aktien der Automobil-Hersteller können positive Impulse gut gebrauchen. Die Volkswagen-Aktie zum Beispiel notiert aktuell bei 74,94 Euro. Sei Jahresbeginn hat das Papier 30 Prozent an Wert verloren."Wir können nicht so weitermachen wie bisher", sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Bosch Mobility, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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