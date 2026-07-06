Mainz (ots) -
Woche 28/26
Freitag, 10.07.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Leschs Kosmos
Ausgestrahlt? Strom ohne Atom
Deutschland 2023
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6309100
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