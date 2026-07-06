Forschende vom Fraunhofer-Institut und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben ein neues Verfahren entwickelt, um Deepfakes zu erkennen. Doch es bietet noch mehr. Die Zeiten, in denen sich mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte Bilder und Videos noch zuverlässig an zermatschten oder fehlenden Fingern erkennen ließen, sind vorbei. Die heutigen großen Sprachmodelle können nicht nur anatomisch korrekte Gliedmaßen darstellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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