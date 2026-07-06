Küsnacht (www.fondscheck.de) - Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds (I EUR (Institutional class): ISIN LU0631859XXX/ WKN A1JG2G; B EUR (Retail class): ISIN LU0631859XXX/ WKN A1JG2H) feiert sein 15-jähriges Bestehen und blickt auf eine langfristige Erfolgsbilanz zurück, die über sehr unterschiedliche Marktphasen hinweg aufgebaut wurde, so Bellevue Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de