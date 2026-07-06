© Foto: Ulrich Baumgarten - Ulrich BaumgartenKanada will am Rande des Nato-Gipfels seinen bevorzugten U-Boot-Lieferanten benennen. TKMS gilt als Favorit für einen Auftrag, der über Jahrzehnte bis zu 100 Milliarden Euro schwer sein könnte.Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels in Ankara verdichten sich die Zeichen, dass Kanadas Premierminister Carney Details zum U-Boot-Programm CPSP nennen könnte. Für den Kieler Marineschiffbauer TKMS, eine Tochter des Thyssenkrupp-Konzerns, wäre ein Zuschlag ein historischer Auftrag. Die Aktie legte am Montag um mehr als 11 Prozent zu. In den vergangenen drei Handelstagen summiert sich das Kursplus schon auf 22 Prozent. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es einen Tag vor Gipfelbeginn, ein …
Enthaltene Werte: DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
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