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Dow Jones News
06.07.2026 15:03 Uhr
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MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Halbleiteraktien vor Erholung

DJ MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Halbleiteraktien vor Erholung

DOW JONES--Nach dem langen Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag deuten die Futures auf die US-Aktienindex einen etwas festeren Start in die neue Woche an. Das gilt besonders für Technologieaktien, die am Donnerstag stärker unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Das Ausbleiben neuer Störfeuer in Form von schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten kommt der Stimmung ebenso zugute wie die nach dem unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag nun zumindest etwas gedämpfte Erwartung einer US-Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf. Am Anleihemarkt geben die Renditen leicht nach. Der Dollar legt jedoch leicht zu und tendiert gut behauptet.

Bei den Ölpreisen tut sich erneut wenig, sie verharren weitgehend auf dem zuletzt deutlich niedrigerem Niveau, das mit dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran über das Ausloten einer Friedensvereinbarung erreicht wurde. Tendenziell für leichten Druck auf die Preise sorgt überdies, dass die Opec+ beschlossen hat, die Produktion den fünften Monat in Folge zu erhöhen, wenn auch nur leicht.

Mit Blick auf die sich abzeichnende Erholung bei Technologieaktien, insbesondere aus dem Halbleitersektor, weisen Marktteilnehmer auf die am Dienstag anstehenden Zweitquartalszahlen von Samsung Electronics hin. Für Bewegung könne danach am 10. Juli die Zweitnotierung des koreanischen Chip-Riesen SK Hynix an der Nasdaq sorgen. Das Unternehmen platziert Aktien in Form sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) mit einem geplanten Volumen von mehr als 28 Milliarden Dollar. Das könnte zu größeren Umschichtungen innerhalb der Branchenwerte führen.

Derweil wird bereits am morgigen Dienstag die SpaceX-Aktie auch in den Nasdaq-100 aufgenommen, nachdem das Papier des Raumfahrt- und KI-Unternehmens bereits mit dem Börsengang in den breiteren Nasdaq-Composite gekommen war. Vorbörslich steigt der Kurs auf Nasdaq.com um 2,8 Prozent.

Im Halbleitersegment geht es für Micron vorbörslich um 3,1 Prozent nach oben, für AMD um 3,6, für Intel um 2,8 oder für Broadcom um 4,3 Prozent. Comcast zeigen sich wenig verändert mit der Neuigkeit, dass die Tochter Sky das TV-Geschäft des britischen Senders ITV für rund 2 Milliarden Dollar kauft. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,11 -0,02    4,14      4,11 
5 Jahre           4,20 -0,03    4,22      4,19 
10 Jahre          4,46 -0,02    4,48      4,46 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00 
EUR/USD          1,1417  -0,2  -0,0018     1,1435   1,1441 
EUR/JPY          185,34  +0,4   0,8100     184,53  184,5400 
EUR/CHF          0,9199  +0,2   0,0017     0,9187   0,9189 
EUR/GBP          0,8554  -0,1  -0,0012     0,8566   0,8565 
USD/JPY          162,33  +0,6   0,9600     161,37  161,2800 
GBP/USD          1,3346  -0,0  -0,0005     1,3351   1,3357 
USD/CNY          6,795  +0,2   0,0153     6,7797   6,7797 
USD/CNH          6,798  +0,2   0,0139     6,7841   6,7838 
AUS/USD          0,6934  -0,1  -0,0006      0,694   0,6934 
Bitcoin/USD      61.969,46  -1,2  -728,50    62.697,96 62.128,67 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         68,67  -0,0   -0,02      68,69 
Brent/ICE         72,01  -0,2   -0,11      72,12 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.156,43  -0,5   -18,95    4.175,38 
Silber           62,17  -0,4   -0,23      62,40 
Platin         1.638,14  +0,0    0,17    1.637,97 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/rio

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July 06, 2026 08:32 ET (12:32 GMT)

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