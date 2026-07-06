EQS Stimmrechtsmitteilung: InnoTec TSS AG

InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.07.2026 / 15:01 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: InnoTec TSS AG Straße, Hausnr.: Grunerstraße 62 PLZ: 40239 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200OUIDGMRWPH1L32

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Gerson Dr. Link

Geburtsdatum: 05.08.1971

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

GLB GmbH

Grondbach GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 25.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 40,08 % 15,00001 % 40,08 % 9570000 letzte Mitteilung 25,03 % 0,00 % 25,03 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005405104 4500 3831256 0,05 % 40,03 % Summe 3835756 40,08 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Vorerwerbsrecht auf ISIN DE0005405104 Ausübung ab 25.06.2026 unbefristet physische Abwicklung 1435501 15,00001 % Summe 1435501 15,00001 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Dr. Gerson Link 15,05 % 15,00 % 15,05 % -GLB GmbH 25,01 % % 25,01 % - % % % Dr. Gerson Link 15,05 % 15,00 % 15,05 % -GLI Beteiligungsgesellschaft mbH 30,00 % % 30,00 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Es besteht ein Acting in Concert über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an dem Herr Link (über GLB GmbH), die GLI Beteiligungsgesellschaft mbH und die Grondbach GmbH beteiligt sind. Eine Aggregation der Stimmrechte und Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die bereits nach § 34 Abs. 2 WpHG auf Grund des a.i.c. zugerechnet werden.

Datum

06.07.2026





06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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