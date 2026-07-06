Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 06.07.26 | Überblick für KW 28

Der Dow Jones hat die vergangene Handelswoche mit einem weiteren Allzeithoch beendet und bestätigt damit den intakten Aufwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht bleiben die Bullen klar im Vorteil, solange der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte notiert. Die Dow Jones Prognose für die KW 28/2026 bleibt daher konstruktiv, auch wenn nach der starken Rally jederzeit kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich sind.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661XXX - Ticker: Dow Jones

? Key Takeaways

Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht und bestätigt damit den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend.

hat ein neues Allzeithoch erreicht und bestätigt damit den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Solange der Index oberhalb der SMA20 im Tageschart notiert, bleibt die Dow Jones Prognose für die kommenden Handelstage bullisch.

im Tageschart notiert, bleibt die für die kommenden Handelstage bullisch. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich, größere Verkaufssignale würden jedoch erst unterhalb der SMA50 im 4-Stunden-Chart entstehen.

Rückblick: Dow Jones markiert neues Rekordhoch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete bei 52.177 Punkten in die vergangene Handelswoche und lag damit bereits deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Nach einer zunächst ruhigen Entwicklung mit mehreren Konsolidierungsphasen setzte sich zur Wochenmitte erneut Kaufinteresse durch.

Nach einem dynamischen Anstieg bis in den Bereich von 52.850 Punkten kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, diese blieben jedoch moderat. Bereits am Donnerstag stabilisierte sich der Index wieder und erreichte am Freitag mit 53.094 Punkten ein neues Allzeithoch. Der Wochenschluss erfolgte bei 52.906 Punkten.

Damit verzeichnete der Dow Jones die zweite starke Gewinnwoche in Folge und unterstrich die hohe Nachfrage nach US-Aktien.

Wochenstatistik Dow Jones 2026

Wochenhoch: 53.094 Punkte

Wochentief: 52.035 Punkte

Wochenschluss: 52.906 Punkte

Wochengewinn: +1.040 Punkte

Wochenrange: 1.059 Punkte

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.400 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 14 zu 13...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.