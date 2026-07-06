Baden-Baden (ots) -Voranmeldungen zum Download sind ab sofort auf der Gameplattform Steam möglichEine Reise in die Psyche und in das Ende der Weimarer Republik: Parallel zum Start der fünften Staffel von "Babylon Berlin" wird das Videospiel "Eine Nacht im Moka Efti: Eine Babylon Berlin Story" erscheinen. Ab September 2026 wird der kostenfreie Download auf der Spiele-Plattform Steam bereitstehen. Voranmeldungen für das Game sind bereits jetzt bei Steam (https://store.steampowered.com/app/3975470?utm_source=PM) möglich, wer sich anmeldet, wird später auch über Updates auf dem Laufenden gehalten. "Eine Nacht im Moka Efti" ist ein nichtlineares narratives Rollenspiel, eingebettet in die historisch aufgeladene Atmosphäre der Weimarer Republik kurz vor der Machtübernahme der Nazis.Zwischen Noir-Thriller und psychologischem KammerspielProtagonistin des Spiels ist Gabriele Miersch, eine ehrgeizige Gerichtsreporterin im Berlin der späten Weimarer Republik. Sie ist bei Dr. Schmidt in Therapie. Unter Hypnose kehrt sie immer wieder zu einer einzigen Nacht zurück, einer verhängnisvollen Nacht im Moka Efti. Was genau in dieser Nacht passiert ist und warum Gabriele seitdem in Therapie ist, ist zu Beginn völlig unklar. Weder Gabriele noch die Spielenden wissen, warum sie dort war und was sie dort erlebt hat. Dabei ist das Moka Efti mit seinen Tanzflächen, Separees, dem Kellernachtclub und den Hinterzimmern Schauplatz und Spiegel zugleich: ein Ort voller Laster, Glanz und politischer Bedrohung.Ein Narrative Role Playing GameDas Spiel ist als nicht lineares Narrative-RPG angelegt. Die Spielenden erleben die Szenen der Nacht nicht chronologisch. Dr. Schmidt führt sie durch Fragmente von Erinnerungen. Wie Puzzleteile fügen sich die Bruchstücke des Erlebten erst nach und nach zu einem größeren Bild zusammen, in einer Reihenfolge, die die Spielenden selbst bestimmen. Doch kann sich Gabriele auf ihre Erinnerungen verlassen? Und ist das Interesse von Dr. Schmidt an Gabrieles Erinnerungsarbeit wirklich rein therapeutisch? Gabrieles Notizbuch dient dabei als roter Faden: Es füllt sich mit Hinweisen, Namen und Aufgaben, deren Abfolge und Zusammenhänge herausgefunden werden müssen.Cast und Crew"Eine Nacht im Moka Efti" entstand im SWR X Lab in Zusammenarbeit mit X Filme sowie Achim von Borries und wurde vom preisgekrönten Team von Paintbucket Games umgesetzt. Für die perfekte Audio-Atmosphäre sorgt die Sprachausgabe. Im Spiel sind unter anderem Mala Emde, Jens Harzer, Bernd Egger, Santiago Ziesmer und Julia Kaufmann zu hören.Voranmeldung zum Spiel unter: Eine Nacht im Moka Efti: Eine Babylon Berlin Story bei Steam (https://store.steampowered.com/app/3975470?utm_source=PM)Download ab September 2026 möglichInformationen, Trailer und Pressekit unter: http://swr.li/babylon-berlin-gameFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6309158