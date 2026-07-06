Goldman Sachs schaut auf die US-Halbleiterbranche und sieht dort in weiten Teilen noch Luft nach oben. Analyst James Schneider legte am 05.07.2026 seinen Ausblick auf die kommende Berichtssaison vor und attestiert den meisten Teilsegmenten, dass die Markterwartungen noch nicht ausgereizt sind. Doch die Rally der vergangenen Monate drückt auf die Stimmung. 88 Prozent in einem Quartal Der US-Branchenindex SOX legte im zweiten Quartal satte 88 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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