Heute ist Easyjet an der Börse aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Die Aktie des britischen Billigfliegers schoss im frühen Handel um 10,2 Prozent auf 615 Pence nach oben, den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren. Der Auslöser: Der US-Investor Castlelake hat zum fünften Mal ein Übernahmeangebot unterbreitet, diesmal über 690 Pence je Aktie, und Easyjet hat dieses "im Grundsatz" akzeptiert. Fünf Anläufe bis zum Ja Castlelake hatte Easyjet erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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