München (ots) -Kann der Mensch so schnell klettern wie ein Eichhörnchen? Oder so schnell schwimmen wie eine Forelle? Moderatorin Caro Matzko stellt in der neuen fünfteiligen Serie "Supertiere made in Bavaria" außergewöhnliche Fähigkeiten heimischer Tiere vor und vergleicht sie mit denen menschlicher Profis. Ab 16. Juli 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) sowie am 20. und 27. Juli um 21.00 Uhr im BR Fernsehen.Das Eichhörnchen beispielsweise meistert senkrechte Strecken und meterweite Sprünge fehlerfrei und in Sekundenschnelle. Kann ein Speedclimber bei diesem rasanten Tempo mithalten? Ein spannender Vergleich von Technik und Kraft, der bis zur letzten Sekunde fesselt.Die Bachforelle hält stundenlang starker Strömung stand und ist ein ultimativer Energiespar-Champion. Weltklasse-Schwimmer versuchen mit jahrelangem Training, diese natürliche Effizienz zu erreichen. Kann der menschliche Körper solche Fähigkeiten selbst mit intensivstem Training je erlangen? Oder ist die Evolution einfach unschlagbar?Ob Slackliner oder Steinbock - entscheidend für den perfekten Balanceakt sind die exakte Kontrolle des Schwerpunkts, ruhige, effiziente Bewegungen und maximale Konzentration. Während Slackliner ihre Trittsicherheit auf instabilem Gummi testen, bewegt sich der Steinbock, der "König der Berge", auf felsigem Stein. Zwischen Schwindelfreiheit und natürlichem Instinkt offenbaren sich die Grenzen menschlicher Leistung.Die Schleiereule jagt ohne Tageslicht mit atemberaubender Präzision und in völliger Lautlosigkeit, dank ihres ultimativen Gehörs und einer Technik, die seit Millionen von Jahren perfektioniert wurde. Kann sich ein Mensch auch nur annähernd so geräuschlos bewegen wie dieser Vogel?Der Feldhase wiederum flieht mit explosiver Schnellkraft über unwegsames Gelände und wechselt dabei sogar in Sekundenbruchteilen die Richtung. Kann er es auf 100 Meter mit Caro Matzko, einem Profi-Sprinter und einem Rennwagen aufnehmen? Lässt sich seine tierische Athletik durch menschliche Technik schlagen?Bei jeder Begegnung mit einem der Supertiere enthüllt Caro Matzko am Ende auch die spannende Bionik dahinter: Wie haben Menschen die Superkräfte der Tiere für eigene Erfindungen kopiert? Von perfektionierten Klettertechniken bis zu revolutionären Technologien - die Natur ist oft der beste Lehrmeister.Caro Matzko: "Ich bin überzeugt: Je mehr man über Tiere weiß, desto größer ist der Respekt vor ihnen. Ich hoffe, dass wir mit unserer Reihe dazu beitragen können, zu zeigen wie groß die Superkräfte dieser großartigen Wesen sind - und was wir uns auch in Sachen bionik von ihnen abschauen konnten."Iris Mayerhofer, Leitung BR-Programmbereich Unterhaltung und Heimat: "Wenn ein Eichhörnchen den Speedclimber abhängt und ein Feldhase gegen einen Rennwagen antritt, wird aus Tiergeschichten ein Sportspektakel. In 'Supertiere made in Bavaria' steht Caro Matzko mit ihren unterhaltsamen Selbstversuchen zwischen Tier und Profi - und zeigt mit viel Humor und Adrenalin, wie spannend Natur wird, wenn man sie klug inszeniert."Das unterhaltsame Wissensformat "Supertiere made in Bavaria" ist eine Produktion der Redseven Entertainment im Auftrag des BR.Ab 16. Juli in der ARD MediathekAlle fünf Folgen "Supertiere made in Bavaria" à 20 Minuten gehen am Donnerstag, 16. Juli 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) online. Im BR Fernsehen werden zwei 45-minütige Sendungen am Montag, 20. Juli, sowie am Montag, 27. Juli 2026, jeweils um 21.00 Uhr gesendet.BR Vorführraum: Die erste Folge von "Supertiere made in Bavaria" zum Thema Eichhörnchen ist für akkreditierte Berichterstattende ab sofort im BR-Vorführraum zu sehen unter: https://pressestelle.br-online.de/index.phpFotos über: www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleVeronika ZettlE-Mail: veronika.zettl@br.deTel. +49 (0)89 5900-10566www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6309160