Technologie-Aktien haben nach ihrer starken Rally zuletzt Luft abgelassen. Gleichzeitig rückte ein anderes Marktsegment wieder in den Fokus: substanzstarke Unternehmen aus Konsum und Gesundheit. Johnson & Johnson, McDonald's und Novo Nordisk zeigten relative Stärke und erinnerten daran, warum ein Depot nicht nur aus Hochgeschwindigkeitswerten bestehen sollte.• Defensive Qualitätswerte gewinnen in volatilen Marktphasen an Bedeutung.• Johnson & Johnson, McDonald's und Novo Nordisk stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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