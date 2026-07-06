Defensive Sektoren rücken in unsicheren Marktphasen traditionell in den Vordergrund. Genau dann gewinnen Werte an Bedeutung, die nicht nur eine Story erzählen, sondern auch konkrete Kurstreiber mitbringen. Ein US-Biotech-Wert sticht dabei derzeit besonders hervor.Im Fokus steht jetzt ein Unternehmen, das in einer therapeutisch hochrelevanten Sparte zuletzt einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht hat. Für viele Betroffene eröffnet sich damit erstmals seit 2 Jahrzehnten eine neue Behandlungsoption. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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