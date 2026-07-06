EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG

Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.07.2026 / 16:00 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Siltronic AG Straße, Hausnr.: Einsteinstr. 172 PLZ: 81677 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299003NKV26NNGHHR90

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Gruppenstimmrechtsmitteilung aufgrund einer auf Tochtergesellschaftsebene ausgelösten Meldeschwelle

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

J.P. Morgan Securities plc



5. Datum der Schwellenberührung: 01.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,27 % 1,04 % 5,31 % 33000000 letzte Mitteilung 4,00 % 1,10 % 5,10 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000WAF3001 0 1407957 0,00 % 4,27 % Summe 1407957 4,27 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Umtauschanleihe 23/01/2029 23/01/2029 265852 0,81 % Umtauschanleihe von Dritten mit Nutzungsrecht 23/01/2029 23/01/2029 35926 0,11 % Summe 301778 0,91 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Call-Option mit Barausgleich 02/01/2099 02/01/2099 Bar 755 0 % Aktien-Swap 15/11/2026 - 13/06/2031 15/11/2026 - 13/06/2031 Bar 40408 0,12 % Summe 41163 0,12 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % % J.P. Morgan Securities plc 4,26 % % 5,20 % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Holdings LLC % % % J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % % J.P. Morgan Securities LLC % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Structured Products B.V. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

03.07.2026





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