Die Gerresheimer-Aktie startet stark in die neue Handelswoche. Mit einem Plus von +5,40% rückt der Titel wieder an den nächsten markanten Widerstand heran. Die in der vergangenen Chartbeschau skizzierte Erholung wurde damit gut erwischt - nun geht es darum, ob aus dem Turnaround sogar eine weiterführende Aufwärtsbewegung entstehen kann. Turnaround nimmt Kontur an In der zuletzt erfolgten Analyse von Ende April stand nach einem Kursplus von +67% bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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