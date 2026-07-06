Grönland steht im Rampenlicht, auch wenn das strategische Interesse an der Insel eigentlich nicht neu ist. So machen Klimawandel, Rohstoffe und Geopolitik die Arktis zum strategischen Testfeld des 21. Jahrhunderts. Was zunächst wie ein Witz erschien, wächst sich inzwischen zu einer Bedrohung aus: US-Präsident Donald Trump will Grönland haben. Im August 2019 wollte er die weltgrößte Insel noch kaufen. Die grönländische Regierung twitterte damals lakonisch: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n