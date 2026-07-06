Apples erstes Foldable soll ähnlich wie das iPhone X aus dem Jahr 2017 erst deutlich nach der Vorstellung in den Verkauf gehen. Das behauptet zumindest ein oft gut informierter Analyst. Wenn alles so läuft, wie es die Gerüchtelage und die Berichte von Analysten vermuten lassen, stellt Apple im September sein erstes faltbares Smartphone vor, das mutmaßlich iPhone Ultra heißen wird. Der Verkaufsstart des Geräts verzögert sich aber angeblich im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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