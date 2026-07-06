Laut BF.Quartalsbarometer hat sich die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern im zweiten Quartal 2026 deutlich verschlechtert. So fallen die Einschätzung, was Finanzierungsbedingungen und Neugeschäft angeht, negativer aus als noch im ersten Quartal. Die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern ist im zweiten Quartal 2026 eingebrochen. Dies zeigt das neue BF.Quartalsbarometer, das die BF.direkt AG in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute erstellt hat. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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