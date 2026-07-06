Milliardenschwere Deals, perfektes Timing, satte Renditen: Der Aktienhandel im US-Kongress ist längst zum Politikum geworden - denn wer nahe an der Macht sitzt, weiß oft früher Bescheid als der Rest des Marktes. Und das zahlt sich aus!Während die meisten Anleger den Schlagzeilen hinterherlaufen, machen die US-Politiker längst Kasse - ganz legal. Ihre Wetten schlagen den Markt Jahr für Jahr, und wer den Empfehlungen der Börsenexperten Jan-Paul Fóri und Johann Werther folgte, kassierte einfach mit: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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