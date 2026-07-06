Im All gibt es mehrere große Gesteinsbrocken, die der Erde gefährlich werden könnten. Eine Sonde der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa hat jetzt einen Testflug durchgeführt, um wichtige Daten zu sammeln. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 hat am Sonntagabend planmäßig den erdnahen Asteroiden Torifune passiert. Wie der Stern berichtet, teilte eine Sprecherin der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa mit, dass die Sonde bis auf 800 Meter an den Himmelskörper ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n