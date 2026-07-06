DAX auf Allzeithoch: Bitcoin dreht, Nike überrascht & Rocket Lab hebt ab

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Der DAX startet mit voller Kraft in den Juli und markiert ein neues Allzeithoch. Nach dem starken Monats- und Quartalsauftakt hat der deutsche Leitindex den Ausbruch aus seiner monatelangen Seitwärtsrange geschafft und im Future sogar bereits die Marke von 26.000 Punkten überschritten. Gleichzeitig liefert die Wall Street ein gemischtes Bild: Der Dow Jones bleibt im Rekordmodus, während der Nasdaq nach schwächeren US-Arbeitsmarktdaten und Gewinnmitnahmen bei Tech- und KI-Werten weiter um die wichtige Marke von 30.000 Punkten kämpft. Entlastung kommt dagegen von der Zinsseite, denn die schwächeren NFP-Daten haben die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung nach hinten verschoben. Auch Bitcoin meldet sich zurück und erobert den Bereich um 60.000 US-Dollar zurück, während der fallende Ölpreis neue Impulse für Konjunktur, Inflation und Risikobereitschaft liefert.

Im Fokus stehen diesmal neben DAX, Dow, Nasdaq, S&P 500, EuroStoxx, Öl, Euro-Dollar und Bitcoin auch zahlreiche spannende Einzelwerte. Apple zeigt nach starker Wochenperformance neues Momentum, während Micron, Western Digital und Sandisk nach der Rallye im Chip- und Speichersegment korrigieren. Strategy profitiert vom Bitcoin-Rebound und rückt mit der Hauptversammlung sowie möglichen Dividendenplänen erneut in den Blick. Besonders spannend bleiben außerdem Rocket Lab und Nike: Rocket Lab weckt mit möglichen NASA-Aufträgen neue Fantasie in der Space Economy, während Nike nach den Quartalszahlen und jahrelanger Schwäche mit einer überraschenden Gegenbewegung aufhorchen lässt. Dazu werfen wir einen Blick auf Visa vor den kommenden Zahlen sowie PepsiCo als defensiven Konsumwert in einer schwierigen Seitwärtsphase. Im Webinar ordnen wir die wichtigsten Marktbewegungen ein, zeigen relevante Unterstützungen und Widerstände im NanoTrader und analysieren zusätzlich die Wunschaktien der Teilnehmer.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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