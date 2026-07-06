Erfurt (ots) -Der egapark Erfurt ist in den Sommerferien das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie - bei Sonnenschein ebenso wie an regnerischen Tagen. Während der sechs Ferienwochen gibt es zahlreiche Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Tagesausflug. Im Juli und August ist der Park zusätzlich auch montags geöffnet und bietet damit noch mehr Gelegenheiten für entspannte Ferientage.65 Jahre Garten- und Kulturgeschichte erlebenDer egapark zählt zu den bedeutendsten Garten- und Kulturdenkmalen Deutschlands. Mit seiner denkmalgeschützten Architektur der DDR-Moderne, weitläufigen Grünflächen und der einzigartigen gartenkünstlerischen Gestaltung verbindet er Natur, Kultur und Zeitgeschichte auf besondere Weise.Anlässlich seines 65-jährigen Bestehens lädt der Park zu einer historischen Entdeckungsreise ein. Die Outdoor-Ausstellung "Die iga. Ein Park der Moderne" erzählt an verschiedenen Stationen die Geschichte des egaparks und macht bedeutende Ereignisse sowie besondere Momente seiner Entwicklung erlebbar.Kurzurlaub im GrünenAuf 36 Hektar erwarten die Besucher rund 120.000 Pflanzen, etwa 4.000 Bäume, großzügige Rasenflächen und rund 30 Wasserspiele. Der Sommer gehört den Stauden: Im Karl-Foerster-Garten und entlang der Wasserachse zeigen zahlreiche Pflanzungen eindrucksvoll die Vielfalt und Schönheit dieser langlebigen Gartenpflanzen.Ein Höhepunkt ist das 6.000 Quadratmeter große Blumenbeet - das größte ornamental bepflanzte Blumenbeet Europas. Mehr als 100.000 Sommerblumen setzen den egapark im Jubiläumsjahr in Szene. Das Pflanzbild greift die Formensprache des Jahres 1966 auf. Großes Löwenmaul, Studentenblumen, Zinnien, Sonnenhut, Cosmeen, Ziertabak, Chrysanthemen, Salbei, Verbenen und Strandflieder sorgen gemeinsam mit weißen und blauen Ansaaten für einen farbenfrohen Sommer im Retro-Look.Erfrischung an heißen TagenAuch an warmen Sommertagen bietet der egapark zahlreiche schattige Rückzugsorte. Wasserspiele, Gartenkabinette und der Rosengarten laden zum Verweilen ein. Kinder können sich auf dem 15.000 Quadratmeter großen Spielplatz mit Wasser- und Matschbereich austoben und erfrischen.Ob in einer Hängematte, auf einem Liegestuhl oder unter alten Bäumen - überall finden sich Plätze zum Entspannen und den Sommer zu genießen.Zwei Klimazonen unter einem DachMitten im Park lädt das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil zu einer spannenden Reise durch zwei völlig unterschiedliche Lebensräume ein. Besucher entdecken Wüste und Regenwald auf interaktive Weise - mit Landschaftsscannern, digitalen Stationen, der Danakilsenke und verschiedenen Erlebnistouren per Tablet oder App.Schmetterlingssommer im DanakilIm Mittelpunkt des diesjährigen Sommers stehen die Schmetterlinge. Zwischen Wüste und Urwald flattern zahlreiche exotische Falter durch das "Tal der Schmetterlinge". Ergänzt wird das Ferienprogramm im Zeichen der Schmetterlinge durch Führungen und Mitmachangebote wie Schmetterlingsschminken.Daneben lassen sich viele weitere außergewöhnliche Tiere beobachten - darunter Blattschneiderameisen, Zapfenechsen, Kurzohrrüsselspringer und das beliebte Chamäleon. Im Regenwaldbereich leben außerdem verschiedene Vogelarten zwischen tropischen Pflanzen und üppiger Vegetation.Nur wenige Schritte entfernt wartet der Kinderbauernhof mit Ziegen, Schafen, Eseln, Kaninchen, Meerschweinchen und vielen gefiederten Bewohnern auf kleine und große Tierfreunde.Genuss für zwischendurchFür die passende Stärkung sorgen die Gastronomiebetriebe im egapark. Besonders beliebt ist das hausgemachte Eis der Eismanufaktur Konfetti. Wer mehr Zeit mitbringt, kann im Danakil-Restaurant oder in der Caponniere entspannt Mittag essen oder Kaffee und Kuchen genießen.Auch Regen gehört zum FerienprogrammSelbst bei Regen gibt es im egapark viel zu entdecken. Die alten Bäume des Waldparks bieten Schutz, während das Deutsche Gartenbaumuseum mit seiner mehrfach ausgezeichneten interaktiven Ausstellung spannende Einblicke in die Geschichte des Gartenbaus vermittelt. Historische Persönlichkeiten begleiten die Besucher durch die Ausstellung, und im Tresorraum warten außergewöhnliche Schätze - darunter der weltweit größte Pflanzensamen.Veranstaltungen im SommerDer egapark verbindet Gartenkunst mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm. Regelmäßig finden Yoga- und BodyBalance-Kurse sowie die beliebten "Geschichten unterm Lesebaum" statt.Zu den Höhepunkten des Sommers zählt das Lichterfest am 14. und 15. August 2026. Tausende Lichter, Lichtinstallationen, Musik, Aktionskünstler und eine neue Lasershow verwandeln den Park in eine stimmungsvolle Sommerkulisse. Tickets sind bereits im Online-Ticketshop erhältlich.Am 16. August 2026 gastiert der 35. MDR-Musiksommer auf der Parkbühne. Jazzpianist Jacky Terrasson präsentiert dort gemeinsam mit seinem Trio ein besonderes Konzert.Am 29. und 30. August 2026 eröffnen die Thüringer Gartentage den Gartenherbst mit einer Vielzahl besonderer Angebot für Gartenfreund und Pflanzenfans.Familienwoche mit RabattVom 3. bis 9. August 2026 profitieren Familien von vergünstigten Eintrittspreisen. In der Familienwoche erhalten Besucher 20 Prozent Rabatt auf die Familientageskarte und die Familientageskarte Mini. Die Familientageskarte gilt für zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren und kostet während der Aktionswoche 31,20 Euro statt 39 Euro. Die Familientageskarte Mini für einen Erwachsenen und bis zu fünf Kinder ist für 19,20 Euro statt 24 Euro erhältlich.Bequem und nachhaltig anreisenDer egapark ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vom Erfurter Hauptbahnhof bringt die Straßenbahn Besucher in rund zehn Minuten direkt zum Haupteingang. So kann das Auto stehen bleiben und der Ferientag entspannt beginnen.Offen für alleDer egapark ist weitgehend barrierefrei gestaltet. Der Haupteingang sowie zahlreiche Wege und Parkbereiche sind stufenlos oder barrierearm zugänglich und ermöglichen vielen Besucherinnen und Besuchern einen komfortablen Aufenthalt.Pressekontakt:egapark ErfurtPressestelle der SWE Stadtwerke Erfurt GmbHChristine KarpeTel.03615641126Mail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6309316