© Foto: UnsplashChip-Aktien schwächeln, doch der S&P 500 steigt weiter. Fundstrat sieht darin ein starkes Signal. Diese Sektoren könnten den Index bis 8.000 Punkte treiben.Der S&P 500 hat seine positive Dynamik am Montag fortgesetzt. Die Wall Street kommt aus einer starken Woche, in der der Dow Jones Industrial Average neue Rekordstände erreichte. Bemerkenswert ist die breitere Basis der Rallye. Der Halbleitersektor gab zuletzt nach, obwohl Chipwerte in diesem Jahr viele Kursgewinne getragen hatten. Anleger nahmen Gewinne mit und schichteten in andere Branchen um. Für Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, ist das ein positives Signal. Die Ausweitung der Sektorrotation sei "ein großes …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE