Krypto News: HYPERLIQUID knackt 1 Milliarde Dollar Umsatz, während Bitcoin-ETFs bluten

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HYPERLIQUID hat als erste dezentrale Handelsplattform eine Milliarde Dollar kumulierten Protokollumsatz erreicht und damit einen neuen Rekord im DeFi-Bereich gesetzt. Der Token HYPE notiert am 4. Juli bei rund 70,91 Dollar und hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 205 Prozent verteuert. Während Bitcoin-ETFs zehn Tage lang Abflüsse verzeichneten, meldeten HYPE-ETFs acht Wochen in Folge positive Zuflüsse. Diese Verschiebung der Kapitalströme zeigt deutlich, wohin institutionelles Geld fließt, wenn Anleger nach funktionierenden Alternativen zu den großen Token suchen. Die Krypto News dieser Woche zeichnen ein zweigeteiltes Bild am gesamten Markt. Große Kryptowährungen kämpfen mit technischen Widerständen, während jüngere Projekte frisches Kapital einsammeln. Ein bevorstehender Token Unlock am 6. Juli sorgt für Spannung im gesamten Sektor. In diesem Umfeld gewinnt die Frage an Bedeutung, welche Einstiege jetzt noch möglich sind. Dieser Artikel ordnet die HYPERLIQUID-Entwicklung ein und zeigt, welches Presale-Projekt Anleger in diesem Zusammenhang beobachten.

Krypto News: HYPERLIQUID erreicht neue Umsatzrekorde und drängt in die Top 10

Die größte Krypto News rund um HYPERLIQUID in dieser Woche ist der Meilenstein von einer Milliarde Dollar kumuliertem Protokollumsatz, der Ende Juni 2026 erreicht wurde. Im ersten Quartal 2026 verarbeitete die Plattform ein Handelsvolumen von 492,7 Milliarden Dollar und lag damit im globalen Ranking knapp hinter Coinbase. HYPE notiert bei 70,91 Dollar nach einem Anstieg von 205 Prozent seit dem Jahresstart bei rund 25 Dollar, und das Allzeithoch von 76,70 Dollar wurde Mitte Juni markiert. Im Tageschart bildet sich laut CryptoNews.net ein Cup-and-Handle-Muster, das Händler als mögliches Ausbruchssignal oberhalb der 76-Dollar-Marke beobachten. Der Bitwise HYPERLIQUID ETF startete am 15. Mai 2026 als eines der ersten Spot-HYPE-Produkte in den USA.

Seit dem Start melden die HYPE-ETFs acht aufeinanderfolgende Wochen positive Zuflüsse, und allein in der letzten Juniwoche flossen 111 Millionen Dollar ein. Bitcoin-ETFs verzeichneten im selben Monat laut 24/7 Wall St. Rekordabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar, was den Kontrast deutlich sichtbar macht. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Hyperliquid Strategies hält 20 Millionen HYPE-Token und meldete 152,5 Millionen Dollar Gewinn im ersten Quartal. Die Plattform kontrolliert rund 60 Prozent des gesamten On-Chain-Derivatehandels weltweit und verarbeitet dabei etwa 200.000 Aufträge pro Sekunde.

HYPERLIQUID hat Dogecoin in der Marktkapitalisierung überholt und ist mit rund 16,4 Milliarden Dollar Bewertung in die globalen Top 10 vorgedrungen. Am 6. Juli steht ein Token Unlock von geschätzten 645 Millionen Dollar Nominalwert bevor, den der Markt als Stresstest für den Kurs beobachtet. Über 61 Prozent des Gesamtangebots von einer Milliarde Token sind noch gesperrt, wobei monatliche Freigaben bis 2027 regelmäßig Verkaufsdruck erzeugen. CME und ICE haben US-Regulierer aufgefordert, HYPERLIQUID wegen möglicher Manipulationsrisiken zu überprüfen, was ein neues regulatorisches Thema eröffnet. Während HYPERLIQUID beweist, dass Anleger funktionierende On-Chain-Handelswerkzeuge belohnen, stellt sich die Frage, welche Projekte ähnliche Infrastruktur in einer früheren Einstiegsphase anbieten.

Pepeto: Das Meme-Coin-Netzwerk eines ehemaligen Binance-Experten mit erwartetem Binance-Listing

Die Nachfrage nach funktionierenden Handelswerkzeugen, die HYPERLIQUID in den Krypto News sichtbar macht, existiert auch im Meme-Coin-Bereich, wo Projekte mit eigener Infrastruktur aus der Masse hervorstechen. Genau in diesem Segment hat sich ein Netzwerk positioniert, das mit eigenen Exchange-Tools antritt und dabei noch im Presale verfügbar ist.

Pepeto ist ein Kryptowährungsnetzwerk für Presale-Teilnehmer mit einem festen Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar und einem klaren Weg zum öffentlichen Börsenhandel. Das Projekt hat 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die diesen Einstieg erkannt haben, bevor das Listing den Preis bestimmt, den der breite Markt zahlt. Das ursprüngliche Projekt setzte auf einen festen Einstiegskurs vor dem Börsenlisting, und Pepeto baut auf demselben Prinzip mit funktionierenden Werkzeugen auf. PepetoSwap bietet eine eigene Meme-Coin-Handelsplattform, auf der Inhaber Token ohne die hohen Gebühren größerer Börsen tauschen können.

Ein Risikobewertungstool analysiert Meme-Token-Verträge auf Sicherheit und Liquiditätsqualität und hilft Händlern, Rug Pulls zu vermeiden. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Netzwerkarchitektur um ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token aufgebaut. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde, sodass jeder Sicherheitsaspekt vor dem ersten Kapitalzufluss bestätigt war.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt eine steigende Wallet-Aktivität, die an die Frühphase von PEPE erinnert, bevor dieser Token an den Börsen startete und die Krypto News beherrschte. Der Mitgründer hat bereits bewiesen, dass die Rechnung aufgeht, als der originale PEPE 11 Milliarden Dollar Marktwert bei null Produkten und 420 Billionen Token erreichte. Ein funktionierendes Netzwerk mit eigener Börse hinter sich zu haben, während dasselbe Modell erneut zum Einsatz kommt, ähnelt einem Muster, das zugunsten früher Teilnehmer abläuft. Die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass der Presale weiterhin offen ist, und die heutigen Einsteiger setzen auf eine bewährte Formel.

Fazit

HYPERLIQUID beweist in den Krypto News, dass dezentrale Handelswerkzeuge mit echtem Volumen belohnt werden, doch bei 16,4 Milliarden Dollar Bewertung sind die größten prozentualen Bewegungen bereits Geschichte. Der Mitgründer, der den originalen PEPE ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar Marktwert führte, baut nun ein Netzwerk mit echten Börsentools hinter dem erwarteten Binance-Listing auf. Das ist ein Muster, das sich wiederholt, keine Spekulation auf etwas Unerprobtes. Der Presale bietet den Einstieg, bevor der breite Markt den Preis bestimmt, und wer die Krypto News aufmerksam liest, erkennt das verbleibende Zeitfenster. Alle Presale-Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu HYPERLIQUID im Juli 2026?

HYPERLIQUID hat eine Milliarde Dollar kumulierten Protokollumsatz überschritten, die HYPE-ETFs melden acht aufeinanderfolgende Wochen mit positiven Zuflüssen, und im Chart bildet sich ein Cup-and-Handle-Muster nahe dem Allzeithoch von 76,70 Dollar. Am 6. Juli steht ein Token Unlock von geschätzten 645 Millionen Dollar als nächster Stresstest für den Kurs an.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Netzwerk mit PepetoSwap, einem Risikobewertungstool und einem erwarteten Binance-Listing, das Presale-Preise bietet, bevor der öffentliche Börsenhandel beginnt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.