TeraWulf rückt mit einem neuen Großvertrag ins Zentrum der KI Infrastruktur Wette. Das Unternehmen hat mit Anthropic einen langfristigen Mietvertrag für einen KI Campus in Kentucky vereinbart. An der Börse löste die Nachricht sofort starke Käufe aus.Anthropic sichert sich Rechenleistung Der Vertrag läuft über 20 Jahre und soll TeraWulf über die erste Laufzeit rund 19 Milliarden US Dollar Umsatz bringen. Umgerechnet entspricht das rund 16,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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