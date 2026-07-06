Mainz (ots) -Ausgeruhte Interviews mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker in der parlamentarischen Sommerpause: Das ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" bietet vom 12. Juli bis zum 23. August 2026 erneut sieben 20-minütige Sommerinterviews an Orten, mit denen die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner etwas verbindet. Los geht es am Sonntag, 12. Juli 2026, 19.10 Uhr im ZDF, mit dem letzten "Berlin direkt"-Sommerinterview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Amtszeit im März 2027 endet. Im ZDF-Streaming-Portal steht das Interview am kommenden Sonntag ab 18.00 Uhr zur Verfügung."Berlin direkt"-Moderatorin Diana Zimmermann führt das Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Eine Woche später begrüßt sie Bundeskanzler Friedrich Merz zum Sommerinterview im ZDF - das Gespräch ist ab 19.10 Uhr direkt vor dem Start der "sportstudio live"-Übertragung im ZDF zu sehen, die ab 19.30 Uhr den Fokus auf das Finale der Fußball-WM richtet.Das dritte Gespräch in der diesjährigen "Sommerinterview"-Reihe führt am Sonntag, 26. Juli 2026, "Berlin direkt"-Moderator Wulf Schmiese mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Und auch die weiteren vier Gespräche mit den Spitzen der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien führen im Wechsel "Berlin direkt"-Moderatorin Diana Zimmermann und "Berlin direkt"-Moderator Wulf Schmiese. Die "Sommerinterviews" sind ab dem jeweiligen Sendetag auch im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.Nach jedem der sieben "Berlin direkt Sommerinterviews" greift ab dem darauffolgenden Mittwoch auf ZDFheute.de und im ZDF-Streaming-Portal eine neue Ausgabe von "PolitiX" (https://www.zdf.de/magazine/politix-104) Themen des Gesprächs auf, um sie weiter zu vertiefen.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit 38 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" 2026 in der Übersicht:Sonntag, 12. Juli 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenBundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 19. Juli 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenBundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 26. Juli 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenMarkus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 2. August 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenBärbel Bas, SPD-Vorsitzende, im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 9. August 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenLuigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 16. August 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenFelix Banaszak, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 23. August 2026, 19.10 Uhr, ZDF und im ZDF streamenAlice Weidel, AfD-Bundessprecherin, im Gespräch mit Wulf SchmieseKontaktBei Fragen zu "Berlin direkt - Sommerinterviews" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Berlin direkt" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Berlin direkt" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/berlin-direkt-104)- "PolitiX" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/politix-104)- Presseinformationen zu "Berlin direkt" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/berlin-direkt)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6309318