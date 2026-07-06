Project Mirage will mit einem Mini-Keypad deinen Arbeitsalltag erleichtern. Die Tastatur passt sich der genutzten App an und ermöglicht so das Steuern von Meetings und Programmen mit nur einem Knopfdruck. Was das Gadget kann und wie teuer es ist. Wer zwischen mehreren Programmen für Meetings wechselt, wird das Problem kennen. Tools wie Teams, Zoom und Co. bieten zwar ähnliche Funktionen, doch lassen sich selbige in jeder App nur über unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n