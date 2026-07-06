Sensoren der neuesten Generation zwingen die Wissenschaft immer wieder dazu, vermeintlich gesicherte Erkenntnisse neu zu bewerten. Manchmal wird aus einem unwirtlichen Ort im All durch exaktere Instrumente plötzlich ein hochspannendes Forschungsziel. Im Jahr 2024 entdeckte ein Team von Wissenschaftler:innen mit dem Canada-France-Hawaii Telescope auf dem Berg Mauna Kea im US-Bundesstaat Hawaii den Exoplaneten GJ 3378b in rund 25 Lichtjahren Entfernung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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