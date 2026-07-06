Investmentfonds NachhaltigeInvestments Dividendenstrategie Wachstumsstrategie Geldanlage terrAssisi Kapitalanlage FrankfurterKreis MeinGeldMedien Die terrAssisi Investmentfonds verbinden verantwortungsvolles Investieren mit einer konservativen Anlagestrategie. Ein Teil der Verwaltungsvergütung fließt in weltweite Hilfsprojekte, während die Fonds auf einen Mix aus klassischer Dividenden- und Wachstumsstrategie setzen. Mehr Informationen rund um Investments, Finanzen und Geldanlage finden Sie hier: https://www.mein-geld-medien.de/Quelle: Mein Geld TV
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