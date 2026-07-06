Auch zum heutigen Wochenstart steht die Aktie von Lang & Schwarz unter starkem Abgabedruck. Mit rund -7% in der Spitze knüpft sie an die Verluste der Vorwoche an, welche sich inzwischen auf rund -39% summieren. Nach dem Kurs-Drama der vergangenen Handelstage rückt nun aus charttechnischer Sicht der nächste markante Unterstützungsbereich in den Fokus. Vertrauensbruch trifft auf Chartbruch Die Redaktion hatte die Hintergründe zum Kurs-Drama bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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